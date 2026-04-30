ABD'den İran’a deniz ablukası hamlesi: Yeni ittifak yolda

Körfez bölgesinde kontrolü sağlamak ve Tahran üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla yeni bir hamle yapan Donald Trump yönetimi, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğini korumak ve yeniden başlatmak hedefiyle yeni bir uluslararası ittifak kurulmasını resmen önerdi.

ABD medyasının, Dışişleri Bakanlığı tarafından salı günü büyükelçiliklere gönderilen diplomatik bir kriptodan sızdırdığı bilgilere göre projenin adı "Deniz Trafiği Özgürlüğü İttifakı" olarak belirlendi. Bu projenin, ABD Dışişleri Bakanlığı ile ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ortak çalışması olduğu belirtildi.

Sızan bilgilere göre ABD'li diplomatlardan, diğer hükümetleri bu ittifakın bir parçası olmaya teşvik etmeleri istendi. ABD her ne kadar bu adımı barışçıl bir girişim olarak sunsa da ülkelere askeri veya diplomatik katılım seçeneklerini sundu. ABD liderliğindeki bu ittifakın ana görevleri; istihbarat paylaşımı, diplomatik koordinasyon ve yaptırımların uygulanmasını garanti altına almak olacak.

Washington'ın bu yeni hamlesi, ABD Donanmasının 13 Nisan'dan bu yana İran limanları ile dünya petrol ve gazının yaklaşık %20'sinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğine uyguladığı ağır abluka döneminde geldi.

Bu gelişmeye tepki gösteren İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD'nin bu adımını "deniz haydutluğu" olarak nitelendirdi.

Muhacerani, Tahran'ın bu ablukayı kırmak için sert önlemler içeren çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığı uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın talebi üzerine 21 Nisan'da, Washington ile Tahran arasında 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesin müzakereler bitene kadar uzatılmasını onaylamıştı. Ancak Trump, ateşkes devam etse bile tüm İran limanları üzerindeki deniz ablukasının süreceğini ve kaldırılmayacağını vurguladı.