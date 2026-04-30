Arakçi'den Kızılhaç'a: ABD ve İsrail’in ihlallerini arşivleyin

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Uluslararası Kızılhaç ve dünya merkezlerine ABD ve İsrail’in ihlallerini arşivleme çağrısında bulundu.

Bakan Abbas Arakçi, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü, Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Mirjana Spoljaric ile Tahran’da bir araya geldi.

Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'ın sivil altyapılarına yönelik saldırılarına değinen İranlı Bakan Arakçi, "İran'ın egemenliğinin ihlal edilmesi; okullara, hastanelere ve tarihi merkezlere saldırılması uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." dedi.

Abbas Arakçi, Kızılhaç ve dünya merkezlerinden bu "suçları" belgelemelerini ve sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Kendi adına Mirjana Spoljaric, son savaştaki sivil İran vatandaşlarının hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek sivillerin ve temel altyapının korunması gerektiğini vurguladı.

Kızılhaç Başkanı ayrıca, sivil tesislere yönelik tehdit ve saldırıların "savaş suçu" sayılabileceğine işaret etti.