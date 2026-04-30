Trump’tan Almanya’ya asker resti: Karar yakında verilecek

ABD Başkanı Donald Trump, yönetiminin Almanya'daki ABD askerlerinin sayısını azaltmayı ciddi şekilde değerlendirdiğini ve bu konudaki nihai kararın yakın gelecekte verileceğini açıkladı.

Truth Social" sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, "ABD, Almanya'daki kuvvetlerini azaltmayı gözden geçiriyor ve tartışıyor; karar kısa süre içinde verilecek." dedi.

Trump'ın bu tehdidi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e yönelik sert eleştirilerinin ardından geldi. Gerilim, Merz'in, İranlıların savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerde "Amerika Birleşik Devletleri ile alay ettiğini" söylemesiyle tırmandı.

Trump ise cevaben Merz'e yüklenerek şunları söyledi:

"Neden bahsettiğini bilmiyor. Bu şaşırtıcı da değil; Almanya hem ekonomik hem de diğer açılardan kötü bir dönemden geçiyor."

Trump yönetimi, son dönemde NATO üyesi ülkeleri, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşa katılmadıkları gerekçesiyle defalarca eleştirdi. Washington, özellikle bazı ülkelerin Hürmüz Boğazı'nı korumak için deniz gücü göndermeye yanaşmamasından büyük rahatsızlık duyuyor.

Öte yandan Başbakan Friedrich Merz, gerginliği yumuşatmaya çalışarak, "Trump ile ilişkilerim hala iyi durumda ve aramızdaki yapıcı diyalog devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Kongre Araştırma Servisinin resmi verilerine göre 2024 yılında Almanya'da 35 binden fazla ABD askeri konuşlanmış durumdaydı, ancak Alman medyası bu rakamın yaklaşık 50 bin civarında olduğunu tahmin ediyor.

Almanya, ABD'nin Avrupa'daki ana merkezi konumunda bulunuyor ve Ramstein gibi en kritik askeri üslerin yanı sıra ABD Avrupa Komutanlığına (EUCOM) da ev sahipliği yapıyor. Genel olarak ABD'nin Avrupa kıtası genelinde yaklaşık 80 bin askeri bulunuyor.