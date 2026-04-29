Hürmüz Boğazı’nda sevkiyat yüzde 95 azaldı

Savaşın dokuzuncu haftasında Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yüzde 95 oranında azaldığı belirtildi.

İran’daki savaş dokuzuncu haftasına girerken, dünyanın en stratejik koridorlarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği neredeyse tamamen durma noktasına geldi.

Denizcilik veri analiz firması Kpler’in verilerine göre savaş öncesinde ayda ortalama 3 bin geminin geçtiği boğazdan, mart ayı boyunca sadece 154 gemi geçiş yapabildi.

Küresel petrol ticaretinin beşte birinin gerçekleştiği bu hattaki tıkanma, özellikle Asya pazarlarında ciddi yakıt kıtlığına ve tedarik zincirinde kırılmaya yol açıyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki trafik son iki ayda savaş öncesi ortalamanın sadece yüzde 5’i seviyesinde seyretti. Bölgedeki risklerin artmasıyla birlikte pek çok uluslararası nakliye operatörü rotasını tamamen değiştirirken, Basra Körfezi’nde kalan yaklaşık 800 geminin büyük kısmını bölge ülkelerine ait yerel araçlar oluşturuyor.

The Times gazetesinin haberine göre Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği hala durma noktasında. İran’ın geçişine izin verdiği gemilere uyguladığı katı prosedürler nedeniyle bölgede 600’den fazla büyük ticari gemi mahsur kalmış durumda.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran, Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilere kapatmıştı. Pakistan’daki müzakerelerin ardından boğaz kısa süreliğine (24 saat) açılsa da Devrim Muhafızları tarafından yeniden kapatıldı. Dünya petrol ticaretinin %20’sinin geçtiği bu kritik su yolunun kapalı olması, küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

Buna karşılık Donald Trump da İran’a yönelik bir deniz ambargosu başlatarak Tahran’a ait ticari gemilerin hareketini engelledi. Bu durum, İran’ın petrol ihracatını tamamen durma noktasına getirdi.