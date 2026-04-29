Çin Başkonsolosu: Kürdistan, bölgedeki çatışmanın bir parçası olmadı

3 saat önce

Çin'in Erbil Başkonsolosu Luo Jun, Kurdistan24'e verdiği röportajda, Kürdistan Bölgesi liderliğinin tutumuna övgüde bulunarak, Kürt liderliğinin, bölgenin komşu ülkelerin güvenliğini bozmak için kullanılmasına asla izin vermeyeceğini her zaman vurguladığını söyledi.

Luo Jun, Kurdistan24'e verdiği röportajda, bölgedeki güvenlik durumu ve Kürdistan Bölgesi Hükümetinin hizmet projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bölgedeki güvenlik durumuna ilişkin Luo Jun, Kürdistan Bölgesi'nin hiçbir zaman bölgedeki çatışmanın bir parçası olmadığına dikkat çekti.

Kürdistan Bölgesi liderliğinin tutumuna övgüde bulunan Çin'in Erbil Başkonsolosu, Kürt liderliğinin, Kürdistan Bölgesi topraklarının komşu ülkelerin güvenliğini bozmak için kullanılmasına asla izin vermeyeceğini her zaman vurguladığını söyledi.

Kürdistan Bölgesi Hükümetinin Runaki hizmet projesiyle ilgili olarak Çin Başkonsolosu, "Bu sadece bir altyapı projesi değil, kamu yararına hayati bir projedir. 24 saat elektrik olduğunda, insanların yaşam kalitesi artacak. Bu, toplum için büyük bir avantaj olacaktır." dedi.

Son birkaç yıldır elektrik kesintilerinin herkesi etkilediğini belirten Luo Jun, "Bu projenin hayata geçirilmesiyle mahalle jeneratörleri de son buldu. Bu, daha kaliteli bir ortam sağlanmasına yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.