Pentagon: İran savaşının maliyeti 25 milyar dolar

2 saat önce

ABD Savaş Bakanlığı, İran savaşında harcamaların 25 milyar dolara ulaştığını ve bu tutarın büyük bir kısmının mühimmat harcamaları ve teçhizat bakımı için kullanıldığını bildirdi.

Pentagon Sayman Vekili Jules Hurst, Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesinde yaptığı sunumda, savaşın henüz ilk altı gününde 11,3 milyar dolar harcandığını belirterek, çatışmaların ekonomik boyutunun netleşmesiyle birlikte Beyaz Saray üzerinden Kongreden ek bütçe talep edileceğini ifade etti.

Öte yandan, savaşın maliyeti sadece askeri harcamalarla sınırlı kalmayıp, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle küresel çapta artan akaryakıt fiyatları üzerinden de sivil ekonomiyi doğrudan etkilemeye devam ediyor.

İran’daki savaş dokuzuncu haftasına girerken, dünyanın en stratejik koridorlarından biri olan Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği neredeyse tamamen durma noktasına geldi.

Denizcilik veri analiz firması Kpler’in verilerine göre savaş öncesinde ayda ortalama 3 bin geminin geçtiği boğazdan, mart ayı boyunca sadece 154 gemi geçiş yapabildi.