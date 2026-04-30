Erdoğan: Süreç olması gerektiği şekilde ilerlemektedir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18. ayını geride bırakan barış sürecinde kritik bir kavşağa girildiğini vurgulayarak; sivil siyasetin güçlendiği, silahların tahakkümünün son bulduğu bir Türkiye hedefinden geri adım atmayacaklarının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 29 Nisan 2026 Çarşamba günü, AK Parti TBMM Grup Toplantısında milletvekillerine ve partililere hitap etti.

“Türkiye; Kürt, Arap, Türkmen ve Fars ayrımı yapmaksızın bölgedeki tüm kardeşleriyle kucaklaşarak, ortak tarih ve ortak gelecek temelinde yeni bir güvenlik paradigması inşa etmeye çalışmaktadır.” diyen Erdoğan, “Kardeşliğimizi kundaklamak isteyenlere eyvallah demeyeceğiz.” diye konuştu.

Muhalefete seslenen Erdoğan, “Kabul etseniz de etmeseniz de alışık olduğunuz eski Türkiye artık yok.” açıklamasını yaptı.

Terörle mücadelenin ekonomik faturasına değinen Erdoğan, Türkiye’nin bu sorunu çözmesi halinde "Türkiye Yüzyılı" yürüyüşünün ivme kazanacağını ifade etti. Terörün ülkeye maliyetinin 2 trilyon doları geçtiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı, terörsüz bir Türkiye'nin ekonomik şahlanışın lokomotifi olacağını belirtti.

Barış sürecinin “maruz kaldığı gizli açık tüm sabotajlara rağmen” 18. ayı geride bıraktığına işaret eden Erdoğan, “Komisyon raporunun onaylanmasıyla çok daha hassas yönetilmesi gereken bir kavşağa varılmış oldu. Süreçle ilgili son günlerde belli çevreler tarafından köpürtülmek istenen kuru gürültüye kulak asmadığımızı bugün bir kere daha vurguluyorum. Sürece dair karamsar senaryolar yazanlar, açık söylüyorum, gerçeklerle değil tamamen vehimleriyle hareket etmektedir.” sözlerini sarf etti.

Barış sürecinin olması gerektiği gibi ilerlediğinin altını çizen Erdoğan, “Biz bu yola kardeşliğimize saplanan hançeri söküp atmak için çıktık.” dedi.

"Silahların tahakkümüne son vererek sivil siyasetin demokratik kapasitesini güçlendirmeyi" hedeflediklerini belirten Erdoğan, gelecek nesillerin benzer bedeller ödememesi için bu yola çıkıldığını vurguladı.

Erdoğan ayrıca, “Bölgemizin içinden geçtiği bu sancılı dönemde hiç şüphesiz sürece katkı veren herkes tarihe adını kaydettirecektir. Aynı şekilde süreci zorlaştıran, süreci yokuşa süren, tahrik eden her türlü girişim de tarih karşısında sorumlu olacaktır.” ifadelerini kullandı.