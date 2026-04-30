Pezeşkiyan: Körfez'deki güvenliğin bozulmasından ABD ve İsrail sorumludur

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Ulusal Fars Körfezi Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda sert uyarılarda bulunarak, Körfez'deki güvenliğin bozulmasından ABD ve İsrail'in sorumlu olduğunu belirtti.

Mesud Pezeşkiyan, 30 Nisan 2026 Perşembe günü, yaptığı açıklamada, Körfez'in yabancı ülkelerin tek taraflı iradelerini dayatabilecekleri bir alan olmadığını belirterek, bu stratejik bölgenin güvenliğinin ancak kıyı ülkeleri arasındaki iş birliği ve koordinasyonla sağlanabileceğine işaret etti.

Mesajında Pezeşkiyan, bu stratejik su yolunun İranlıların ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası ve İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğinin sembolü olduğunu vurguladı.

Düşmanların taktik değiştirdiğine dikkat çeken İran Cumhurbaşkanı, "Bugün düşmanlar, deniz ablukası stratejisini ve deniz ticaretinin önüne engeller çıkarmayı, İran hükümetine ve halkına karşı yeni bir baskı aracı olarak benimsemişlerdir." dedi.

Pezeşkiyan, ablukayı dayatmak veya deniz trafiğini kısıtlamak için atılan her adımın uluslararası hukuka aykırı olduğunu, bölge halklarının çıkarlarına, küresel barış ve istikrara karşı olduğunu belirterek bu tür girişimlerin başarısız olacağı uyarısında bulundu.

ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik yoğun bombardımanla başlayan bir saldırı başlatmış, saldırılarda İran'ın dini lideri ve birçok üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti.

Buna karşılık İran da İsrail ve bölgedeki ABD mevzilerine insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenlemişti. 39 gün süren savaşın ardından Pakistan'ın arabuluculuğuyla geçici ateşkes ilan edilmişti. Bu süreçte İran, Hürmüz Boğazı'nı ticari gemilere kapatmış, ardından ABD de İran limanlarına yönelik deniz ablukası başlatmıştı.