İsrail'den insani yardım filosuna müdahale

Gazze’deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan "Küresel Sumud Filosu", Akdeniz’in uluslararası sularında İsrail donanmasının müdahalesiyle karşılaştı. Operasyonda, 20 farklı teknede bulunan yaklaşık 175 aktivist gözaltına alındı.

İsrail donanması, Gazze insani yardım ulaştırmak amacıyla 58 tekne ve 39 farklı ülkeden 345 katılımcıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda saldırdı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, 30 Nisan 2026 Perşembe günü, aktivistlerin bir İsrail savaş gemisindeki görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda yer verilen açıklamada, "20 farklı teknede bulunan yaklaşık 175 aktivist alıkonulmuş olup şu anda İsrail'e nakledilmektedirler." sözü yer aldı.

​​​​​​Küresel Sumud Filosu da İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze kıyılarından yüzlerce mil uzakta Küresel Sumud Filosu teknelerini “ele geçirdiği, iletişimi engellediği, sivilleri kaçırdığı ve uluslararası sularda kanunsuz bir emsal oluşturduğu” belirtildi.

Girit yakınlarındaki açık denizde insanların yasa dışı bir şekilde kaçırılması “korsanlık” olarak nitelendirilerek, “Şahit olduğumuz şey, İsrail'in Akdeniz’de kontrolü normalleştirmesi girişimi ve İsrail'in cezasızlığının tırmanmasıdır. Hiçbir devletin uluslararası sularda hak iddia etme, denetleme veya işgal etme hakkı yoktur. İsrail tam olarak bunu yaptı.” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in bu hamlesi, Gazze Şeridi'ndeki tüm kapı ve sınır noktalarının tam kontrolünü elinde bulundurduğu bir dönemde geldi. Birleşmiş Milletler ve çok sayıda yabancı sivil toplum kuruluşu, İsrail'i Gazze'ye ağır bir abluka uygulamak ve temel mal ile ihtiyaç maddelerinin girişini engellemekle suçluyor.

Ekim 2023'te başlayan Gazze savaşından bu yana bölge, gıda, ilaç ve insani yardım malzemesi eksikliğiyle mücadele ederken, bu ablukayı kırmaya yönelik uluslararası girişimler de devam ediyor.