İsrail: Son 24 saatte Hizbullah'a yaklaşık 50 saldırı düzenledik

İsrail ordusu, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde Hizbullah ve askeri altyapılarını hedef almaya ve devam ettiğini açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre son 24 saat içinde Hizbullah'a yaklaşık 50 saldırı düzenlendi.

Açıklamada, Hizbullah saldırılarının organize edildiği komuta merkezleri, askeri amaçlarla kullanılan binalar ve askeri altyapıların imha edildiği kaydedildi.

Hizbullah'ın Lübnan'ın güneyinden İsrail güçlerine birkaç top mermisi ve roket attığı, ancak roketlerin Lübnan'daki çöl bölgelerine düştüğü ve herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

İsrail ordusu, İsrail vatandaşlarına ve güvenlik güçlerine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için operasyonlarına devam edeceğini vurguladı.