Kerkük Uluslararası Havalimanı uçuşları yeniden başladı

İran ile ABD-İsrail arasındaki savaş nedeniyle yaklaşık iki aydır sessizliğe gömülen Kerkük semaları, bölgedeki tansiyonun yerini temkinli bir normalleşmeye bırakmasıyla yeniden hareketlendi. Irak hava sahasının kapatılması sonucu durdurulan uçuşlar, bugün sabah saatlerinde Bağdat'tan gelen ilk uçağın piste teker koymasıyla resmen başladı.

Kerkük Uluslararası Havalimanı Medya Birimi Sorumlusu Hardi Samad, 1 Mayıs 2026 Cuma günü, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "İlk adım olarak, başlangıçta sadece Ankara'ya haftalık üç uçuş gerçekleştirilecek; oysa daha önce Suudi Arabistan ve Türkiye'ye haftalık 12 uçuş yapılıyordu." dedi.

Samad ayrıca, Türk Hava Yollarının (Turkish Airlines) ayın sekizinden itibaren Irak uçuşlarına yeniden başlayacağını ve o tarihten itibaren Kerkük Uluslararası Havalimanındaki uçuş sayısının da artacağını belirtti.

16 Ekim 2021'de açılan ve ilk uçuşunu Türkiye'ye gerçekleştiren Kerkük Uluslararası Havalimanında, İran ile ABD-İsrail arasındaki savaş nedeniyle Irak hava sahasının kapatılması sonucu uçuşlar yaklaşık iki ay boyunca durdurulmuştu.

Bu durum, büyük ekonomik zararların yanı sıra yolcular için de ciddi sorunlara yol açmıştı.