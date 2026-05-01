Sipan Hemo: SDG'nin dört tugayı Savunma Bakanlığına entegre edildi

31 dakika önce

Suriye Savunma Bakan Yardımcısı Sipan Hemo, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Savunma Bakanlığı bünyesine entegrasyon sürecinin başladığını ve şu ana kadar dört tugayın resmen entegre edildiğini duyurdu.

Hemo, medyaya verdiği röportajda, dört tugayın Kobani, Heseka, Kamışlo ve Derik'e konuşlandırıldığını ve diğer güçlerin Suriye ordusuna dahil edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Suriye Savunma Bakan Yardımcısı, bakanlığın amacının, yeni kurallar çerçevesinde çalışan ve gruplaşma olgusuna son veren birleşik bir ordu oluşturmak olduğunu vurguladı.

Hemo ayrıca, daha önce SDG saflarında yer alan Afrinli savaşçıların evlerine dönebilmeleri için bir girişim olduğunu doğruları.

Sipan Hemo, hükümetin SDG tutukluları serbest bırakma konusundaki gecikmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, "Tüm tutuklular ayrım gözetmeksizin serbest bırakılmalı ve bu konu siyasi amaçlar için kullanılmamalıdır." dedi.

DAİŞ'e karşı mücadelede ölen ve yaralananların durumuyla ilgili olarak Suriye Savunma Bakan Yardımcısı, bunların "Suriye devletinin şehitleri ve yaralıları" olarak tanınması ve tüm haklarının ve resmi belgelerinin verilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

ABD askeri üsleriyle ilgili olarak Hemo, uluslararası güçlerin çekildiği bölgelerin Suriye ordusuna devredileceğini ve ülkenin askeri çıkarları için yeniden kullanılacağını belirtti. Sipan Hemo, "Ülkenin mevcut politikası, komşu ülkelerle çatışmadan kaçınmak ve sınır güvenliğini korumaktır." dedi.

Sipan Hemo, Kürt ve Arap topluluklarını, tüm toplulukların, özellikle Kürtlerin haklarının anayasada güvence altına alındığı yeni bir Suriye inşa etmek için birleşmeye çağırdı.