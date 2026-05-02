Başbakan Barzani, Ali Zeydi'yi kabul etti

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Erbil Uluslararası Havalimanında Başbakan adayı Ali Falih Zeydi'yi kabul etti.

Ali Falih Zeydi ve beraberindeki Koordinasyon Çerçevesi heyetinin, Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani ile ayrı ayrı görüşmesi planlanıyor.

Zeydi'nin ayrıca Irak Parlamentosundaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Grubunu Bağdat'a çağırması bekleniyor.

Çeşitli kaynakların Kurdistan24'e aktardığı bilgiye göre Zeydi'nin ziyaretinin amacı, yeni Irak ve Kürdistan Bölgesi hükümetlerinin kurulmasını görüşmek ve Erbil ile Bağdat arasındaki ilişkileri geliştirmek.

27 Nisan 2026 Pazartesi günü Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki siyasi gruplar arasında uzlaşı sağlanamaması üzerine, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile birlikte yeni başbakan adayını belirleme görevinin kendilerine verildiğini açıklamıştı.

Sudani, "Ali Zeydi'nin adaylığı, benimle Maliki arasındaki mutabakatla gerçekleşmiştir." diyerek, bu önerinin Koordinasyon Çerçevesi tarafından oy birliğiyle kabul edildiğini belirtmişti.