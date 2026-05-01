İran, Ali Zeydi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesini memnuniyetle karşıladı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Ali Zeydi'nin hükümeti kurmakla görevlendirilmesini memnuniyetle karşıladı ve kendisine başarılar diledi.

Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koordinasyon Çerçevesi'nin Ali Zeydi'yi Irak başbakanlığı görevine aday gösterme kararını memnuniyetle karşılıyor ve hükümeti kurma ve Irak halkına hizmet etme yolunda kendisine başarılar diliyorum." dedi.

İran Dışişleri Bakanı, ülkesinin "Irak'ın egemenliğine saygı duyduğunu ve her iki ülkenin çıkarlarına hizmet edecek şekilde siyasi istikrarı, kalkınmayı ve iş birliğini güçlendirmeyi desteklediğini" vurguladı.

27 Nisan 2026 Pazartesi günü Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Koordinasyon Çerçevesi bünyesindeki siyasi gruplar arasında uzlaşı sağlanamaması üzerine, Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile birlikte yeni başbakan adayını belirleme görevinin kendilerine verildiğini açıklamıştı.

Sudani, "Ali Zeydi'nin adaylığı, benimle Maliki arasındaki mutabakatla gerçekleşmiştir." diyerek, bu önerinin Koordinasyon Çerçevesi tarafından oy birliğiyle kabul edildiğini belirtmişti.