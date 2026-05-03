Neçirvan Barzani: Irak'taki tüm bileşenlerin beklentilerini karşılayacak bir hükümet kurulmalı

5 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen başbakan adayı Ali Zeydi, siyasi güçler arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Neçirvan Barzani, 2 Mayıs 2026 Cumartesi akşamı Kürdistan Bölgesi'ne gelen Ali Falih Zeydi'yi kabul etti.

Görüşmede çeşitli konular, özellikle de yeni Irak Hükümetinin kurulması ele alındı.

Neçirvan Barzani ve Ali Zeydi, tüm Irak topluluklarına hizmet edecek ve beklentilerini karşılayacak bir hükümet kurmak için siyasi güçler arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından görüşmenin içeriğine ilişkin yapılan açıklamaya göre görüşmede Erbil ve Bağdat arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde çözüme kavuşturulması konuları da görüşüldü.

Ali Falih Zeydi ve beraberindeki Koordinasyon Çerçevesi heyeti, resmi bir ziyaret için Kürdistan Bölgesi'ne gelmişti.