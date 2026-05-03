Zeydi: Kürt partileri yeni kabinenin kurulmasına katılacak

Ali Falih Zeydi, Erbil ziyaretinin ardından Süleymaniye'ye gitti. Kurdistan24 muhabiri Aram Bextiyar'e konuşan Zeydi, Kürt siyasi partilerin tutumunun çok iyi olduğunu belirterek, Kürt partilerinin yeni Irak Hükümetini desteklediğini ve yeni kabinenin kurulmasında hep birlikte yer alacaklarını vurguladı.

Ali Falih Zeydi ayrıca, tüm partilerin güçlü bir ekonomiye sahip güçlü bir hükümet kurma konusunda ısrarcı olduklarını ifade etti.