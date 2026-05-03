PWK: Süper Lig'e yükselen Amedspor’u kutluyoruz

Kürdistan Yurtseverler Partisi (PWK), Süper Lig'e yükselen Amedspor’u kutladı.

PWK tarafından yayımlanan tebrik mesajında, "Amedspor’un 1.Lig’ten Süper Lig’e çıkma başarısında emeği geçen tüm futbolcu, teknik direktör ve çalışanlarını, Amedspor Kulübü Yöneticilerini, Amedspor taraftarları ile Diyarbakır halkını, bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyor, Süper Lig’de kendilerine başarılar diliyoruz." denildi.

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Amedspor, Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı. 74 puana ulaşan Amedspor, aynı puandaki Esenler Erokspor'u ikili averajda geride bırakarak Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.