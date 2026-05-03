Amedspor Süper Lig'e yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 38. ve son hafta maçında Amedspor, Iğdır FK ile 3-3 berabere kaldı. 74 puana ulaşan Amedspor, aynı puandaki Esenler Erokspor'u ikili averajda geride bırakarak Erzurumspor FK'nin ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Iğdır FK, 6. dakikada Fofana’nın golüyle öne geçti. Amedspor, 19. dakikada Hasan Ali Kaldırım’ın golüyle eşitliği sağladı.

İlk yarının son bölümünde VAR incelemesi sonrası penaltı kazanan Amedspor’da Mbaye Diagne, 45+1. dakikada takımını öne geçirdi. Ancak ev sahibi ekip, Güray Vural’ın golüyle skoru yeniden dengeledi.

İkinci yarıya etkili başlayan Amedspor, 49. dakikada Dia Saba’nın golüyle bir kez daha öne geçti. Son dakikalarda baskısını artıran Iğdır FK, 80. dakikada Atakan Çankaya’nın golüyle skoru 3-3’e getirdi.

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Amedspor’un Trendyol Süper Lig’e yükselmesinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden bir tebrik mesajı yayımladı.

Neçirvan Barzani, "Amedspor'u Süper Lig'e yükselmesinden dolayı içtenlikle ve yürekten tebrik ediyorum. Tüm Amedspor taraftarlarını ve destekçilerini tebrik ederim. Amedspor'un zaferinden çok mutlu olduk, Başarılarının devamını diliyor, Amed'i en iyi şekilde temsil etmesini temenni ediyoruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da X üzerinden paylaştığı tebrik mesajında, "Önümüzdeki sezon Diyarbakır’ımızı Trendyol Süper Lig’de temsil edecek olan Amedspor’u, tüm Amedspor camiasını ve Diyarbakırlı kardeşlerimi yürekten tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Trendyol 1. Lig 2025-2026 Sezonu'nu ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler'i kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler'e başarılar diliyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), rendyol Süper Lig'e yükselen Amed Sportif Faaliyetler için tebrik mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"Trendyol 1. Lig'de bugün oynanan 38. hafta müsabakalarının ardından Amed Sportif Faaliyetler, ligi ikinci sırada tamamlayarak Trendyol Süper Lig'e yükselmiştir. Başarılarından dolayı Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'i, yönetim kurulu üyelerini, teknik heyeti, futbolcuları ve Amed Sportif Faaliyetler camiasını tebrik eder; önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Trendyol Süper Lig'de başarılar dileriz."