Katar Hava Yolları Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne uçuşlarına yeniden başlayacak

Katar Hava Yolları (Qatar Airways), önümüzdeki günlerde Irak ve Kürdistan Bölgesi'ne uçuşlarına yeniden başlamayı planlıyor.

Qatar Airways tarafından yapılan açıklamaya göre 7 Mayıs'tan itibaren Bağdat'a kargo uçuşlarına ve 10 Mayıs'ta ise Erbil, Bağdat, Basra, Dubai, Şarjah, Bahreyn, Şam ve Kozhikode'ye uçuşlarına yeniden başlayacağını duyurdu.

Ayrıca, uluslararası ağların aşamalı olarak yeniden kurulması üzerinde çalışıldığını belirten Qatar Airways, 16 Haziran'dan itibaren, dünya genelinde 150'den fazla noktaya uçuşların yeniden başlayacağını belirtti.

Şirket, yolcuları, doğru bilgi ve uçuş saatleri için Qatar Airways'in web sitesini sürekli olarak takip etmeye çağırdı.

Flight Radar2'nin bir raporuna göre İran savaşı nedeniyle 28 Şubat'tan bu yana 12 bin 300'den fazla uçuş iptal edildi.