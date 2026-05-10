Kürt filmi ABD'deki bir festivalde ödül kazandı

4 saat önce

Akar Kerim'in yönettiği "Beynin Aynası" adlı kısa film, ABD'de düzenlnen Gaziler Medya Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazandı.

Kısa filmin yönetmeni Akar Kerim, Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Beynin Aynası adlı kısa filmimizi yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen birçok festivalde gösterdik. ABD'deki Gaziler Medya Festivali'nde Jüri Özel Ödülü'nü kazandık. Filmin tüm oyuncu kadrosunu tebrik ediyorum." dedi.

"Beynin Aynası" adlı kısa filmin, derin bir başlığa sahip olup psikolojik bir anlam taşıdığını belirten Akar Kerim, filmin hikayesiyle ilgili, "Hikaye, düşünceler, anılar, korkular, umutlar ve hayatın baskıları arasındaki içsel mücadeleyi anlatıyor." sözlerini sarf etti.

Gaziler Medya Festivali, bağımsız filmlere ve medya ürünlerine odaklanan uluslararası bir sanat etkinliğidir.

"Beynin Aynası", Akar Kerim'in yönettiği ve başrolünde Kemal Ali'nin yer aldığı, bir grup öğrenci ve üniversite mezununun ortak çalışmasının ürünü olan kısa bir filmdir.