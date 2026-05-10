Türkiye'den Hantavirüs açıklaması: "Gemideki 3 kişi ülkeye getirilip karantinaya alınacak"

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Hantavirüs vakası görülen uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan 3 vatandaşın ülkeye getirileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uluslararası otoritelerle yürütülen koordineli çalışmalar sonucunda 3 Türkiye vatandaşında herhangi bir semptom veya hastalık bulgusu olmadığı belirtildi

Üç kişinin, bugün (10 Mayıs 2026 Pazar), Türkiye'ye iade edileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir."

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.