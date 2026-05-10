WSJ: İsrail, Irak çölünde gizli bir askeri üs kurdu

The Wall Street Journal (WSJ), İsrail’in İran’a yönelik hava harekatını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğunu yazdı.

WSJ’nin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in, İran’a yönelik operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak’ta gizli bir askeri üs kurduğu öne sürüldü.

Üssün, İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik merkez olarak kullanıldığı iddia edildi.

Haberde, bölgeye sevk edilen Irak askerlerinin daha sonra İsrail hava saldırılarının hedefi olduğu ileri sürüldü.

Irak makamları o dönemde saldırıyı kınamış, olayda bir Irak askerinin hayatını kaybettiği, iki askerinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Olayın yaşandığı bölge, Abiez, Fiaziya ve Habariya gibi vadilerinin yer aldığı zorlu bir coğrafi bölge olarak kabul edilmektedir.