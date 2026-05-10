CENTCOM: İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında 62 gemiyi engelledik

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD donanmasının İran'a yönelik uyguladığı deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 58 ticari gemiyi bloke ettiklerini ve 4 gemiyi devre dışı bıraktıklarını açıkladı.

CENTCOM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı deniz ablukasının tam olarak devam ettiğini belirtti.

Açıklamada, "Bugün itibarıyla, CENTCOM güçleri 13 Nisan'dan bu yana İran limanlarına giriş veya çıkışlarını engellemek amacıyla 58 ticari gemiyi farklı rotalara yönlendirdi ve 4 gemiyi de etkisiz hale getirdi." denildi.

ABD Donanması, İran ile Pakistan'da düzenlenen ilk müzakere sürecinin başarısız olmasının ardından İran limanlarına giriş çıkışları durdurmak amacıyla 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almıştı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran, Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilere kapatmıştı. Pakistan’daki müzakerelerin ardından boğaz kısa süreliğine (24 saat) açılsa da Devrim Muhafızları tarafından yeniden kapatıldı. Dünya petrol ticaretinin %20’sinin geçtiği bu kritik su yolunun kapalı olması, küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.