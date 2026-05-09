Mesrur Barzani ve Alparslan Bayraktar koordinasyonun güçlendirilmesini görüştü

Başbakan Mesrur ​​Barzani, Türkiye Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar ile ortak iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesini görüştü.

Başbakan Barzani, bugün (9 Mayıs 2026 Cumartesi), İstanbul'da Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi.

Kürdistan Böligesi Hükümeti tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, enerji ve doğal kaynaklar alanında Türkiye-Kürdistan Bölgesi ilişkilerinin geliştirilmesi ele alındı.

İki taraf, ticaret, petrol, enerji ve elektrik alanlarında Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasında iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.