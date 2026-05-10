Irak Sağlık Bakanlığı: Herhangi bir Hantavirüs vakası kaydedilmedi

5 saat önce

Irak Sağlık Bakanlığı, Irak'ta herhangi bir Hanta virüsü vakasının kaydedilmediğini teyit ederken, gerekli önleyici tedbirlerin alınmasıyla birlikte gelişmeleri takip etmeye devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el-Bedir yaptığı açıklamada, "Irak'ta herhangi bir Hanta virüsü vakası kaydedilmedi ve küresel ile bölgesel epidemiyolojik durum sürekli olarak izleniyor." dedi.

Bedir, "Bakanlık, epidemiyolojik sürveyans sistemini güçlendirerek, hastalığa ilişkin bilimsel bülteni sağlık müdürlüklerine ve sağlık kurumlarına yayarak, sağlık kurumlarındaki enfeksiyon kontrol prosedürlerini ve bulaşma yolları ile korunma konusundaki sağlık bilincini artırarak hazırlığı sağlamak için gerekli önleyici tedbirleri alarak gelişmeleri takip etmeye devam ediyor." diye konuştu.

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.