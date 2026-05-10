Hollanda'da 5. Kürt Film Festivali düzenlendi

Beşinci Kürt Film Festivali, "Gelenek ve Değişim Arasında" başlığı altında Hollanda'nın başkenti Amsterdam şehrinde düzenlendi.

Festivale, yaşam koşulları ve engelleri nedeniyle yasa dışı göçü seçmek zorunda kalan bir çocuğun hikayesini anlatan bir filmle katıldığını söyleyen Rekar Barzan, "Festivalde, uzun metrajlı filmlerden belgesellere ve kısa filmlere kadar 35 yeni ve klasik Kürt filmi gösterildi. Kürt sinemasının deneyimlerini ve zorluklarını tartışma fırsatı sunulması oturumlar düzenlendi." dedi.

Festivalin temel amacını açıklayan Barzani, "Festivalin amacı, Kürt sinemasını tanıtmak ve Kürt sanatçılar, izleyiciler ve Avrupa film kurumları arasında doğrudan bir ilişki kurmaktır." ifadesini kullandı.

Festival kapsamında kültürel etkinliklerin de düzenlendiğini belirten Rekar Barzani, festivalin izleyiciler ve film endüstrisiyle bağlantının kurması için bir platform haline getirildiğini açıkladı.

Dün (9 Mayıs 2026 Cumartesi) Amsterdam'da başlayan 5. Kürt Film Festivali, dört gün sürecek.