Pakistan'da intihar saldırısı: En az 12 ölü

Pakistan'da polis noktasına düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 12 polisin hayatını kaybettiği, 8'inin de yaralandığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletin Bannu bölgesinde Fateh Khel polis noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Patlamanın ardından saldırganların polis noktasına farklı yönlerden ağır silahlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, intihar saldırısının polis noktasını tamamen yıktığı, bölgede konuşlu zırhlı aracın da kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Patlamanın etkisiyle çevredeki binalarda da ağır hasar meydana gelirken bölgedeki hastanelerde acil durum ilan edildi.

Acil durum yetkilileri de bölgedeki tüm hastanelerde olağanüstü hal ilan edildiğini ve yaralıların yoğun bakım ünitelerine alındığı belirtti. Bazı yaralanmaların ciddiyeti nedeniyle ölü sayısının artabileceği uyarısı yapıldı.

Saldırının sorumluluğunu henüz hiçbir grup üstlenmedi; ancak gözlemciler, saldırının arkasında "Pakistan Talibanı" veya müttefik grupların olduğuna inanıyor.