Irak Hükümeti: İsrail askeri üssünün varlığına dair bilgiler henüz doğrulanmadı

1 saat önce

Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı Sözcüsü Sabah Numan, Irak çölünde gizli bir İsrail askeri üssü olduğuna dair bilgilerin doğrulanmadığını söyledi.

Sözcü Sabah Numan, bugün (10 Mayıs 2026 Pazar), Irak çölünde gizli bir İsrail askeri üssü kurulduğuna dair The Wall Street Journal (WSJ) haberine ilişkin Kurdistan24'e açıklama yaptı.

"Bu konuda daha önce resmi bir açıklama yapmadık. Wall Street Journal tarafından yayınlanan bilgiler nereden geldiğini bilmiyoruz ve henüz doğrulanmadı."

WSJ, İsrail’in İran’a yönelik hava harekatını desteklemek amacıyla Irak çölünde gizli bir askeri üs kurduğunu yazmıştı.

WSJ’nin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in, İran’a yönelik operasyonlarını desteklemek amacıyla Irak’ta gizli bir askeri üs kurduğu öne sürülmüştü.

Üssün, İsrail Hava Kuvvetleri için lojistik merkez olarak kullanıldığı iddia edilmişti.

Haberde, bölgeye sevk edilen Irak askerlerinin daha sonra İsrail hava saldırılarının hedefi olduğu ileri sürülmüştü.

Olayın yaşandığı bölge, Abiez, Fiaziya ve Habariya gibi vadilerinin yer aldığı zorlu bir coğrafi bölge olarak kabul edilmektedir.