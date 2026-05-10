Kongre üyesi: Benzin fiyatlarının 5 dolara yükselmesi başarı göstergesi değil

4 saat önce

ABD Kongre Üyesi Marcy Kaptur, Donald Trump'ın politikalarını sert bir şekilde eleştirerek, benzinin galon başına 5 dolara ulaşmasının bir başarı göstergesi olmadığını söyledi.

"Trump'ın politikasının Amerikan halkı için felaket doğurduğunu" söyleyen Kaptur, artan yakıt fiyatlarının bu savaş politikalarının doğrudan bir sonucu olduğunu da sözlerine ekledi.

Yetkili, benzin fiyatının 5 dolara, dizelinkinin ise 6 dolara yükselmesinin Amerikan halkı için bir başarı öyküsü olmadığını, vatandaşların geçim kaynakları üzerinde büyük bir mali yük oluşturuğunu .

Marcy Kaptur, mesajının sonunda, İran'la savaşa yol açan gerilimlere derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

$5 gasoline and $6 diesel is not a success story for America's families. It’s really gouging them. We need to stop the war on Iran and help America's families afford living in this country again. pic.twitter.com/nFJZSvYQDM — Rep. Marcy Kaptur (@RepMarcyKaptur) May 8, 2026

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Tahran, Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilere kapatmıştı. Pakistan’daki müzakerelerin ardından boğaz kısa süreliğine (24 saat) açılsa da Devrim Muhafızları tarafından yeniden kapatıldı. Dünya petrol ticaretinin %20’sinin geçtiği bu kritik su yolunun kapalı olması, küresel piyasalarda petrol ve gaz fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.