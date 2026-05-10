Pezeşkiyan: ABD, savaşı ekonomik alana kaydırmaya çalışıyor

1 saat önce

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin savaş alanındaki başarısızlığı nedeniyle savaşı ekonomik alana kaydırmaya çalıştığını söyledi.

Pezeşkiyan, bugün (10 Mayıs 2026 Pazar), yaptığı açıklamada, "Düşman, savaş alanındaki başarısızlığı nedeniyle savaşı ekonomik alana kaydırmaya çalışıyor ve vatandaşlar bu komployu engellemeye katkıda bulunmalıdır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca vatandaşları enerji tasarrufuna çağırarak, "Enerji tasarrufu kültürünü teşvik etmeliyiz ve ülke, tüketimi kontrol etmeye ve tasarruf etmeye son derece ihtiyaç duyuyor." sözlerini kullandı.

Mesud Pezeşkiyan daha önce İran'a kısıtlama veya denizcilik yaptırımları uygulama girişiminin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve başarısızlığa mahkum olduğunu, çünkü bölgesel suların tek taraflı kararların uygulanacağı bir alan olmadığını söylemişti.