Almanya’da uçak yakıtı krizi: 20 milyon yolcu etkilenebilir

Almanya’da havalimanı işletmecileri, devam eden uçak yakıtı krizinin yaz sezonunda milyonlarca yolcuyu etkileyebileceği uyarısında bulundu.

İran savaşının başlaması ile yaşanan enerji krizi sivil havacılığı da etkiliyor.

Alman Sivil Havalimanları Birliği (ADV) Genel Müdürü Ralph Beisel, Welt am sonntag gazetesine verdiği demeçte, en kötü senaryoda bazı havalimanlarında "yüzde 10 oranında kapasite düşüşü" tehdidinin olduğunu ve "Tüm havalimanları için hesaplandığında bunun 20 milyon yolcuyu etkileyebileceğini" belirtti.

"Özellikle düşük maliyetli havayollarında ve turistik açıdan daha az önemli destinasyonlarda daha fazla uçuşun iptal edileceğinden endişe ediyoruz." diyen ADV Genel Müdürü, bazı destinasyonlara bundan böyle hiç uçulmayacağını, bazılarına ise daha az sıklıkta ve daha yüksek fiyatlarla gidileceğini aktardı.

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatların aksaması nedeniyle Avrupa'da petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı artış yaşandı. Avrupa'da özellikle jet yakıtı fiyatları geçen yıla göre 2 katından fazla arttı.