Kalibaf: Krizler ancak 14 maddelik önerinin kabul edilmesiyle çözülür

3 saat önce

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Washington'u "14 maddelik öneri" dışındaki her türlü girişimin başarısızlıkla sonuçlanacağı konusunda uyardı ve Amerikalı vergi mükelleflerinin karar alma süreçlerindeki gecikmenin bedelini ödeyeceğini belirtti.

Muhammed Bakır Kalibaf, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü resmi sosyal medya hesabı (X) üzerinden yayınladığı mesajda, krizlerin çözümü için İran halkının "14 maddelik öneri" içerisinde belirtilen haklarının kabul edilmesinden başka bir yol olmadığını savundu.

İran ile girilecek her türlü farklı yöntemin "tamamen sonuçsuz kalacağını" kaydeden Kalibaf, "Bunun sonucu ancak yenilgi üstüne yenilgi olacaktır." dedi.

Kalibaf’ın söz konusu açıklaması, Tahran'ın "uygunsuz" olarak nitelendirdiği Trump yönetiminin yeni şartlarına bir yanıt olarak yorumlandı.

, ABD iç kamuoyuna yönelik olarak İran Meclis Başkanı şu ifadeleri kullandı:

"Trump yönetimi ne kadar çok zaman kaybederse ve karar vermekte acele etmezse, Amerikalı vergi mükellefleri bu gecikmenin bedelini o kadar ağır ödeyecektir."

Başka bir mesajında ise "ülkesinin düşmanlarına" sert bir uyarıda bulunan Kalibaf, İran silahlı kuvvetlerinin her türlü saldırıya yanıt vermek için en üst düzeyde teyakkuzda olduğunu vurguladı.

Mesajında, "Yanlış strateji ve yanlış karar, her zaman yanlış sonuçlar doğurur; dünya bunu daha önce de gördü." diyen Kalibaf, bu sözlerle Tahran'ın İran'a diz çöktürme konusunda başarısız olduklarına inandığı ABD ve İsrail'in askeri çabalarına işaret etti.

İran Meclis Başkanı mesajını tehditkar bir dille sonlandırarak, "Tüm seçeneklere hazırız, sürprizlerle karşılaşacaksınız." dedi.