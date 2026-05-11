Aramco CEO’sundan uyarı: Hürmüz Boğazı kapalı kalırsa enerji pazarı çökebilir

1 saat önce

Dünyanın en büyük petrol şirketi olan Suudi Aramco'nun CEO'su Amin Nasser, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesinin küresel enerji piyasalarında kalıcı bir felce yol açacağı konusunda sert bir uyarıda bulundu.

Amin Nasser, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin sürmesi halinde küresel petrol piyasasının haftalık bazda 100 milyon varil açıkla karşı karşıya kalacağını belirtti.

Çatışmaların başlamasından bu yana, boğazdaki trafiğin durması nedeniyle piyasada yaklaşık 1 milyar varil petrol eksildiğini vurgulayan Nasser, bu kaybın bir kısmının stratejik rezervler ve alternatif rotalarla karşılanmaya çalışılsa da miktarın ikame edilemeyecek kadar büyük olduğu dile getirdi.

Mevcut durumun uzaması halinde, petrol piyasasının tamamen normale dönmesinin 2027 yılını bulabileceğinin altını çizen Amin Nasser, mevcut krizi "tarihin en büyük arz şoku" olarak nitelendirdi.

Nasser, "Hürmüz kapalı kaldığı sürece zorunlu tüketim kısıtlamaları devam edecektir; ancak boğaz açıldığında talepte devasa bir patlama bekliyoruz." dedi.

Zorluklara karşı Aramco’nun stratejisini de açıklayan Amin Nasser, Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özellikle Kızıldeniz terminalinin kapasitesini genişlettiklerini belirten Nasser, bu sayede petrolün bir kısmını Hürmüz’den geçmeden piyasalara ulaştırmayı ve ülkenin çatışmalara karşı direncini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Aramco CEO’sunun bu açıklamaları, Tahran ve Washington'un stratejik suyolunu açmak için henüz bir anlaşmaya varamadığı bir dönemde, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu büyük tehlikeyi bir kez daha gözler önüne serdi.