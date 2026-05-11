Hantavirüs takibi: 5 Türk vatandaşında virüse rastlanmadı

Dünya gündemine oturan "Hantavirüs salgını" görülen kruvaziyer gemisindeki son 3 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İspanya’dan Türkiye’ye getirildi. Bakanlık, daha önce ülkeye dönenlerle birlikte toplam 5 vatandaşın test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Hantavirüs nedeniyle yolcularından 3'ünün yaşamını yitirdiği cruse gemisi uzun süredir bir süredir dünyanın gündeminde.

Gemideki 3 Türk yolcu, Sağlık Bakanlığına ait bir uçakla bugün İspanya'dan Türkiye'ye getirildi ve evlerinde karantinaya alındılar. İstanbul’daki evlerinde izole edilen vatandaşlar için tedbirler en üst seviyede tutuluyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan son 3 vatandaşın ambulans uçakla Türkiye'ye getirildiği, yakın takip ve izolasyon sürecinin başlatıldığı belirtildi.

Daha önce ülkeye giriş yapan 2 kişide olduğu gibi, bu kişilerden de gerekli numunelerin alındığı kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Üç vatandaşın sonuçlarının negatif olduğu saptanmış olup, önerilen süre boyunca karantinada tutulacaklardır. Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından klinik durumları sürekli değerlendirilmekte ve sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Yapılan izlemelerde şu ana kadar 5 kişide herhangi bir klinik belirti veya semptoma rastlanmamıştır. Süreç, Bakanlığımız tarafından titizlikle ve yakından takip edilmektedir."

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre karantina süreci şu şekilde işleyecek:

Gözetim Süresi: Vatandaşlar 42 gün boyunca evlerinde karantinada kalacak.

Günlük Kontrol: Halk sağlığı ekipleri her gün adrese giderek klinik kontrolleri gerçekleştirecek.

Periyodik Test: Karantina süresince her 10 günde bir numune alınarak testler tekrarlanacak.

Gemide Ne Olmuştu?

Arjantin’den yola çıkan ve 23 ülkeden 150’den fazla yolcusu bulunan gemi, Hantavirüs vakalarıyla sarsılmıştı. Salgın nedeniyle Hollandalı bir çift ve Alman bir yolcu hayatını kaybetmişti. 8 kişinin hastalandığı, 6 kişinin virüsle temas ettiği ve 2 şüpheli vakanın bulunduğu bildirilmişti.

Hantavirüs Nedir ve Ne Kadar Tehlikeli?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre bu salgında tespit edilen Hantavirüs türü oldukça yüksek risk taşıyor. Vakaların yaklaşık %50’sinde ölümcül olabilen ciddi akciğer hastalıklarına yol açabiliyor.

Genellikle kemirgenler yoluyla yayılan virüsün, nadir durumlarda insandan insana bulaşabildiği ifade ediliyor. Uzmanlar, virüsün COVID-19 kadar hızlı yayılmadığını ancak öldürücülük oranının yüksekliği nedeniyle önlemlerin hayati olduğunu vurguluyor.