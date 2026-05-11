Trump: Hürmüz Boğazı'nda Özgürlük Projesi'ni yeniden aktif hale getirebilirim

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın askeri altyapısının yıkılması nedeniyle nükleer tesislerindeki radyoaktif maddelerin temizlenmesi için Washington’dan yardım talep ettiğini ve Tahran üzerindeki baskıların anlaşma sağlanana kadar devam edeceğini bildirdi.

Donald Trump, 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü Fox News kanalına verdiği demeçte, İran ve Venezuela’daki duruma ilişkin hassas ve yeni bilgiler paylaştı.

İranlı müzakerecilerin kendisine, daha önceki saldırılarda yıkılan nükleer tesislerdeki radyoaktif maddelerin bizzat ABD tarafından çıkarılması gerektiğini söylediklerini aktaran Trump, "Tahran bu bölgeleri temizlemek için gerekli teknolojiye sahip değil, bu yüzden bizden yardım istiyorlar." dedi.

Tahran yönetiminin yakında "çökeceğini" ve ABD şartlarını kabul etmek zorunda kalacağını öngördüğünü belirten Trump, bölgedeki büyük askeri operasyonun bir parçası olarak Hürmüz Boğazı’nda Özgürlük Projesi’ni tekrar aktif hale getirmeyi ciddi şekilde düşündüğünü söyledi.

Beklenmedik bir hamle olarak Trump, Venezuela’da yaşanan köklü yönetim değişikliğinin ardından, bu ülkeyi ABD’nin 51. eyaleti yapmayı ciddi olarak değerlendirdiğini açıkladı.

"İran şu an tamamen silahsız, lidersiz, deniz kuvvetleri ve ordusu olmadan kalmıştır." diyen Trump, ABD’nin İran deniz gücünü tamamen yok ettiğini ve artık askeri haritada varlıklarının kalmadığını savunarak, üst düzey generallerden oluşan bir grubun Tahran’la ilgili son askeri planı tartışmak üzere kendisini beklediğini belirtti.

Trump açıklamasına, "Eğer İran hızla masaya gelip anlaşma imzalamazsa, onlara daha önce hiç görmedikleri ve hayal bile edemeyecekleri bir darbe indireceğiz." uyarısını da ekledi.

Mevcut ateşkes durumunu yoğun bakımdaki bir hastaya benzeten Trump, "Bu ateşkes çok hassas, yapay solunum cihazına bağlı. Bir doktorun içeri girip 'sevdiğiniz kişinin sadece yüzde bir yaşama şansı kaldı' demesi gibi bir durum." ifadesini kullandı.

İran’ın son teklifini okuduğunu söyleyen Trump, "Bize gönderdikleri o çöp parçasını bitirmedim bile, vaktimi boşa harcamak istemedim. Sundukları şey hiçbir şekilde kabul edilemez." dedi.

Trump, "İran nükleer silaha sahip olamaz ve buna izin verilmemeli. Onlar normal bir ülke değil, mantıksız bir grup tarafından yönetiliyorlar." şeklinde konuştu.

İran yönetiminin son bir buçuk ayda 42 bin silahsız ve masum protestocuyu öldürdüğünü iddia eden Trump, "İran halkı iyi insanlar ve sokaklara dökülmek istiyorlar ancak bu yönetime karşı silahsızlar." sözünü sarf etti.