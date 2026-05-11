İngiltere'den İran bağlantılı 12 kişi ve kuruluşa yaptırım

1 saat önce

İngiltere Hükümeti, terör saldırıları planlamak ve ülkenin istikrarını bozmaya yönelik finansal hizmetler sağlamakla suçlanan İran bağlantılı grup ve şahıslara yönelik bir dizi yeni yaptırım kararı aldı. Eş zamanlı olarak Londra, ülkedeki terör tehdidi seviyesini en yüksek ikinci dereceye çıkardı.

İngiltere Hükümeti tarafından 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü yapılan açıklamada, İran İslam Cumhuriyeti ile bağlantılı 12 kişi ve kuruluşun yaptırım listesine alındığı duyuruldu.

Bu adımın, söz konusu tarafların İngiltere ve diğer ülkelerin güvenliğini hedef alan düşmanca faaliyetlere karıştığına dair kanıtlar toplanmasının ardından atıldığı belirtildi.

Yaptırımların odağında, İngiliz hükümetinin "suç şebekesi" olarak tanımladığı bir yapının üyeleri ve ortakları yer alıyor.

Resmi açıklamaya göre İran tarafından desteklenen bu şebeke, İngiltere toprakları içinde ve dışında önemli isimlere ve çıkarlara karşı tehdit, planlama ve saldırı düzenleme faaliyetlerine karışmakla suçlanıyor.

Yaptırımlar sadece bu şebekeyle sınırlı kalmayıp, çok sayıda döviz bürosu ve finans aktörünü de kapsıyor. İngiltere Hükümeti, bu kuruluşların İran’ın yaptırımları delmesine ve yıkıcı gruplara fon aktarmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Açıklamaya göre yaptırımlar tüm mal varlıklarının ve finansal kaynakların dondurulması, İngiltere’ye seyahat yasağı, her türlü ticari ve idari işlem yapma engelinin getirilmesi ve her türlü ticari ve idari işlem yapma engelinin getirilmesi önlemlerini kapsıyor.

-Terör Tehdidi Seviyesi "Ciddi" Derecesine Yükseltildi

Bu karar, geçtiğimiz ay Londra’daki Yahudi merkezlerini hedef alan bir dizi "kundaklama" saldırısının ardından geldi. Terörle mücadele birimleri, bu saldırıların arkasında Tahran veya ona bağlı vekil grupların olduğundan şüpheleniyor.

Gelişmeler üzerine İngiltere, terör tehdidi seviyesini "Ciddi" (Severe) seviyesine yükseltti. Bu, ülkedeki en yüksek ikinci uyarı seviyesi anlamına geliyor. İngiliz polisi ve bakanlar, yabancı devletlerin –özellikle İran’ın– müdahaleleri nedeniyle terör saldırısı olasılığının ciddi oranda arttığı uyarısında bulundu.

Tahran yönetimi ise İngiltere topraklarındaki herhangi bir komployla bağlantısı olduğu iddialarını defalarca reddetti; ancak Londra, vatandaşlarını korumak için daha sert önlemler alacağı konusunda kararlı olduğunu vurguluyor.