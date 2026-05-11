Barış sürecinde yeni adım: İzleme kurulu kuruluyor

Barış süreci kapsamında PKK’nin silah bırakma sürecini izlemek ve toplumsal uyum çalışmalarını yürütmek için “Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu” kurulması planlanıyor.

Türkiye’de yürütülen barış sürecinin ilerlemesi için hazırlanan yasa tasarısının ayrıntılarının belli olmaya başladı.

Haberler.com haber sitesinden Şerife Güzel’in özel haberinde, iktidarın “Terörsüz Türkiye”, DEM Parti’nin ise “Barış ve Demokratik Toplum Süreci” olarak adlandırdığı süreç ile ilgili yasa çalışmalarına hız verildiği belirtildi.

Habere göre üzerinde çalışılan taslağın adının "Toplumsal Bütünleşme ve Milli Dayanışma Kanun Teklifi” olması planlanıyor. Bu kapsamda işletilecek mekanizmayı ve tüm süreci oluşturulacak bir kurul takip edecek. Kurul’un adı, “Toplumsal Bütünleşme İzleme ve Koordinasyon Kurulu” olacak.

Kurulun, hem kurumlar arası eş güdümü sağlayacağı hem de sahadan gelen bilgiler çerçevesinde silah bırakan PKK'lilere uygulanacak prosedürleri takip edeceği belirtildi.

MİT Başkanlığı, Türkiye İçişleri, Milli Savunma, Adalet, Aile ve Sosyal Hizmetler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Sağlık Bakanlığının temsilcilerinin olacağı Kurulun, PKK'nin tüm unsurlarıyla silah bırakma sürecini "objektif, ölçülebilir ve denetlenebilir" kriterler çerçevesinde izleyeceği ve tespitleri yapacağı ifade ediliyor.

Habere göre silah bırakmanın tamamlandığının tespit edilmesinin ardından örgüt üyelerinin "toplumsal hayata uyumu" için planlamaları da bu kurul yapacak. Kurul aynı zamanda süreçteki aşamaları rapor halinde periyodik aralıklarla TBMM Başkanlığına sunacak.

Kurulun alacağı kararların farklı kamu kurumlarınca uygulanmasını sağlayacak mekanizmanın da işletileceği ve kurumların birlikte hareket etmesinin sağlanacağı kaydedildi.