ABD Ulusal Güvenlik Konseyinde kritik İran toplantısı

1 saat önce

Tahran’ın ABD’nin barış şartlarını reddetmesinin ardından, Donald Trump ülkenin üst düzey askeri ve istihbarat yetkilileriyle bir araya gelme kararı aldı. Kaynaklar, Trump’ın hava saldırılarını yeniden başlatmayı ve Hürmüz Boğazı operasyonunu ciddi şekilde düşündüğünü belirtiyor.

Üç üst düzey ABD’li yetkili, Axios sitesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump’ın 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü, İran’a karşı askeri faaliyetlerin yeniden başlatılmasını görüşmek üzere ulusal güvenlik ekibiyle acil ve kader tayin edici bir toplantı yapacağını bildirdi.

Bu toplantı, Washington’un savaşı sona erdirecek anlaşma taslağına dair Tahran’dan 10 gündür yanıt beklemesinin ardından geldi; ancak İran’ın dün (10 Mayıs) ulaşan yanıtı tamamen olumsuz oldu. İran resmi televizyonu, ABD’nin önerisinin "İran’ın Trump’ın aşırı taleplerine teslim olması" anlamına geldiğini, bu yüzden reddettiklerini duyurdu.

Donald Trump ise tepki olarak Axios’a yaptığı açıklamada, "Onların cevabını beğenmedim, yakışıksız ve yanlış bir iş." dedi.

Toplantı başlamadan önce gazetecilere konuşan Trump, "Bir planım var. İran’ın nükleer silahı olmamalı. İran ile ateşkes şu an çok sarsıntılı." ifadelerini kullandı.

Trump, Tahran’ın daha önce zenginleştirilmiş tüm uranyumunu ABD’ye teslim etmeyi kabul ettiğini ancak pazar günkü resmi yanıtta bu karardan geri adım atarak konudan bahsetmediklerini açıkladı. ABD Başkanı ayrıca, "İran liderliği iki gruba bölünmüş durumda." dedi.

ABD’li yetkililer, Trump’ın İran’ı taviz vermeye zorlamak için "biraz can yakmak" istediğini belirtiyor. Masadaki seçenekler şunlar:

Özgürlük Projesi’nin Yeniden Başlatılması: Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin ABD donanması tarafından korunması.

Kalan Hedeflerin Vurulması: İran’da şu ana kadar vurulmamış olan %25’lik askeri hedef listesinin bombalanması.

Özel Kuvvet Operasyonu: İsrail’in baskı yaptığı, zenginleştirilmiş uranyum depolarını ele geçirmek üzere İran içine özel kuvvetlerin gönderilmesi (Trump’ın riskler nedeniyle bu seçeneğe temkinli yaklaştığı belirtiliyor).

Durumun ciddiyetine rağmen ABD’li yetkililer, Trump’ın çarşamba günü başlayacak olan Çin ziyareti öncesinde bir saldırı emri vermesini beklemiyor.

Trump, daha sert askeri seçeneklere başvurmadan önce Pekin’de Şi Cinping ile İran savaşı konusunu görüşmek ve Tahran üzerindeki baskıyı artırmak istiyor.