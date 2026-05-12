Akçakale Sınır Kapısı 12 yılın ardından sivillere yeniden açılıyor

Türkiye ile Suriye arasındaki Akçakale Sınır Kapısı, bugünden itibaren pasaportlu giriş ve çıkış işlemlerine resmen açılıyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre 22 Ocak 2026 tarihinde Tel Abyad Gümrük Müdürlüğünün Suriye tarafına devredilmesinin ardından, bölgedeki normalleşme süreci kapsamında ve Türkiye İçişleri Bakanlığının talimatıyla Akçakale Sınır Kapısının tam kapasiteyle faaliyete geçirilmesine karar verildi.

Bölgedeki normalleşme süreci çerçevesinde alınan bu yeni karar, Türk vatandaşları ile Türk vatandaşlığına geçmiş veya ikamet/çalışma izni bulunan Suriyelilerin pasaportla geçiş yapmasına olanak tanıyor.

Valilik, bu adımın amacının sınır bölgelerindeki ekonomik ve sosyal hayatı canlandırmak olduğunu belirtti.