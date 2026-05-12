Irak’ın Libya Büyükelçisi: Libya’da Kürdistan Bölgesi ve Irak kökenli hiçbir düzensiz göçmen kalmadı

1 saat önce

Irak’ın Libya Büyükelçisi Ahmed Sahaf, son iki buçuk yıl içerisinde 350 düzensiz göçmeni ülkelerine geri gönderdiklerini belirtirken, Libya’da Kürdistan Bölgesi ve Irak kökenli hiçbir düzensiz göçmenin kalmadığını bildirdi.

Irak’ın Trablus Büyükelçisi Ahmed Sahaf, 12 Mayıs 2026 Salı günü Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Libya resmi makamlarıyla yapılan takipler sonucunda, ülkede şu ana kadar Kürdistan Bölgesi veya Irak vatandaşı hiçbir düzensiz göçmenin varlığının teyit edilmediğini ve tamamının geri gönderildiğini söyledi.

Sahaf, büyükelçiliğin son iki buçuk yıldır yürüttüğü aralıksız çalışmalar ve hem Libya hem de Kürdistan Bölgesi hükümetleri ile kurulan koordinasyon sayesinde, daha önce Libya topraklarına yasa dışı yollarla giren 350 göçmenin gönüllü geri dönüş sürecini başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Ailelere seslenerek çocuklarının yasa dışı göç yollarına başvurmasına izin vermemeleri çağrısında bulunan Sahaf, bu tür girişimlerin hem hayati tehlike oluşturduğunu hem de kişileri yasal yaptırımlarla karşı karşıya bıraktığını hatırlattı.

Ahmed Sahaf ayrıca, insan kaçakçılığı ve ticareti yapan şebekelerin faaliyetlerinin uluslararası düzeyde suç kabul edildiğini ve bu suçların ağır cezalarının bulunduğunu sözlerine ekledi.

Geçtiğimiz yıllarda yüzlerce Iraklı göçmen, Libya topraklarını kullanarak Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışmıştı. Bu göçmenler sık sık insan kaçakçılarının ve ticaretini yapan şebekelerin mağduru oluyordu.