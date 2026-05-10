THY uçağında yangın paniği: Yolcular tahliye edildi
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul’dan Nepal’in başkenti Katmandu’ya gerçekleştirdiği seferde duman paniği yaşandı. Yolcular, uçağın takımlarında duman görüldüğü gerekçesiyle tahliye edildi.
THY'den yapılan açıklamaya göre İstanbul–Katmandu uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağında piste inişin ardından dumanlar görüldü.
Kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda uçak tahliye edildi.
Tahliyenin ardından teknik incelemeler başlatıldı. İlk incelemelerde uçağın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arıza olduğu duyuruldu.
Olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
Açıklamada, "İlgili seferin dönüş uçuşu için ilâve sefer planlanmış, uçağımızın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın, hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir." denildi.