24 ilde dolandırıcılık operasyonu: 224 gözaltı

2 saat önce

Türkiye İçişleri Bakanlığı, 24 ilde 936 milyon 581 bin TL dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 224 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince 24 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda "umreye götürme vaadiyle, kuyumculara sahte ve değeri düşük altın satışı yaparak, sazan sarmalı yöntemiyle gayrimenkul ve araç satışı yaparak, yurt dışında oturum izni ve vize aldırma vaadiyle, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak, sahte vekaletler düzenleyip gayrimenkul satışı yaparak, sahte senet düzenleyerek, sosyal medya üzerinden sahte ilanlar vererek ve iş bulma vaadiyle" vatandaşları (936 milyon 581 bin TL) dolandırdıkları tespit edilen 224 şüpheli yakalandı.

Açıklamada, şüphelilerden; 133’ünün tutuklandığı, 91’inin hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı belirtildi.