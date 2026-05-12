Başkan Barzani’den Laleş Merkezine 33. yıl tebriği

Başkan Mesud Barzani, Laleş Kültür ve Sosyal Merkezinin Ezidi kültürü ve Kürdistan değerlerini koruma yolundaki çalışmalarını takdirle karşıladığını belirtti.

Başkan Barzani, 12 Mayıs 2026 Salı günü, Laleş Kültür ve Sosyal Merkezinin kuruluşunun 33’üncü yıl dönümü dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı.

Laleş Merkezinin kuruluşunun 33’üncü yıl dönümü vesilesiyle Başkan Barzani, merkezin yüksek heyetini, üyelerini, kadrolarını ve tüm Ezidileri en içten dileklerle kutladı.

Laleş Merkezinin geçen yıllar boyunca yürüttüğü faaliyetlerin önemine dikkat çeken Başkan Barzani, merkezin sadece Ezidi toplumu için değil, genel Kürdistan kültürü için de bir okul vazifesi gördüğünü vurguladı.

Başkan Barzani, "Laleş Merkezinin fedakar kadroları ve aydınlarının çabalarıyla, Ezidi toplumuna, Kürdistan halkının ortak kültürüne ve kadim Ezidi geleneklerinin korunmasına çok değerli hizmetler sunulmuş olması gurur vericidir." dedi.

Merkezin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirten Başkan Barzani, mesajını şu temennilerle sonlandırdı:

"Bu vesileyle takdirlerimi sunuyor, Laleş Merkezinin çalışmalarında başarılarının devamını ve daha ileri düzeyde gelişmesini diliyorum. Tüm Ezidi kardeşlerim için huzur ve esenlik temenni ediyorum."