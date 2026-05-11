Erbil'de mayın patlamsı: 18 yaşındaki genç ağır yaralandı

Erbil'in Balakayeti bölgesinden 18 yaşındaki bir genç, bugün patlamamış bir mayının patlaması sonucu ağır yaralandı.

Erbil Mayın İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü saat 06:00'da, Çoman ilçesinde bir vatandaşa mayın infilak etti.

Olayda ağır yaralandığı 18 yaşındaki gencin tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Balakayetli bölgesi ve Çoman ilçesi, en fazla mayının bulunduğu bölgelerden biridir; Söz konusu mayınlar, Bass rejimi döneminde Kürt vatandaşların engellenmesi ve öldürülmesi amacıyla 1980’li yıllarda Kürdistan Bölgesi’nin büyük bir kısmına döşenmiştir.

Mayınlara karşı savaş, bir ülkenin düşmanına karşı savaştan farksızdır; çünkü Kürdistan Bölgesi'nde binlerce vatandaş mayın ve patlayıcılar nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Binlerce vatandaş ve çiftçi döşenen bu mayınlar nedeniyle topraklarından mahrum.