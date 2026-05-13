İran’dan ABD ile müzakereler için beş temel şart

İran'ın güven inşası ve ABD ile ikinci tur müzakerelere başlamak için birer güvence olarak sunduğu beş temel şart belli oldu.

Fars Haber Ajansı, 12 Mayıs 2026 Salı günü, bilgili bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD ile ikinci tur görüşmelere girmek için birer garanti niteliği taşıyan beş temel şart belirlediğini iddia etti.

Kaynağın verdiği bilgilere göre İran’ın şartları şu maddeleri kapsıyor:

- Lübnan başta olmak üzere tüm cephelerdeki savaşın sona erdirilmesi.

- İran üzerindeki tüm yaptırımların kaldırılması.

- İran’ın yurt dışında dondurulmuş olan para ve varlıklarının serbest bırakılması.

- Savaş nedeniyle meydana gelen zararların tazmin edilmesi.

- İran İslam Cumhuriyeti’nin Hürmüz Boğazı üzerindeki egemenliğinin resmen tanınması.

Öte yandan ajans, İran’ın Pakistan’ı resmi olarak bilgilendirdiğini ve "ABD’nin deniz ablukasını sürdürmesinin, Washington ile müzakere sürecine girmek konusundaki güvensizliği derinleştirdiğini" belirttiğini aktardı.

Ajansa göre Tahran, "bu beş şart yerine getirilmeden yeni bir müzakere sürecine girme ihtimalinin bulunmadığı" yönündeki tutumunda kararlı.

Aynı zamanda İran Hükümeti, ABD'nin önceki tekliflerini reddederek bu önerilerin "tamamen tek taraflı tasarlandığını ve yalnızca Washington'un çıkarlarına hizmet ettiğini" açıkladı.