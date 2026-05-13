Trump'ın hedefi Venezuela'yı ABD topraklarına katmak

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından Venezuela’yı ABD’nin “51’inci eyaleti” olarak gösteren bir paylaşım yaptı.

Donald Trump, Truth Social platformunda Venezuela haritasını Amerikan bayrağı renkleriyle ve üzerine "51. Eyalet" yazarak paylaşmasıyla bir kez daha tartışmaların odağına yerleşti.

Trump’ın Venezuela paylaşımı, Beyaz Saray’ın resmi X hesabından da yeniden paylaşıldı.

Trump’ın bu hamlesi, 11 Mayıs Pazartesi günü Fox News sunucusu John Roberts’a verdiği demeçten sonra geldi. Trump, bu mülakatta Venezuela’yı ABD’ye ilhak etmeyi "ciddi bir şekilde düşündüğünü" belirtti.

Ülkede 40 trilyon dolarlık petrol rezervi olduğunu vurgulayan Trump, Venezuela’nın "kendisini sevdiğini" iddia etti.

Bu açıklamalar, Trump’ın televizyonda yaptığı ve Venezuela’nın durumunu değerlendirdiği başka bir konuşmadan iki hafta sonra yapıldı.

Trump o mülakatta, "Venezuela eskiden mahrumiyet içinde bir ülkeydi ama şimdi mutlu ve iyi yönetiliyor." demişti.

Bu ifadeler, ABD’nin düzenlediği ve eski başkan Nicolas Maduro’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan askeri operasyonun ardından geldi.

Trump, daha önce İtalya’yı mağlup eden Venezuela Beyzbol Milli Takımı’nı tebrik ederken de ilhak niyetine atıfta bulunmuş; takımın başarısını Karakas ve Washington arasındaki iş birliğine bağlamıştı.

Venezuela Geçici Başkanı Delcy Rodriguez ise bu fikri reddederek, ülkesinin asla bir ABD eyaleti olmayacağını vurguladı.

Öte yandan Trump’ın, Kasım 2025’te Kanada için de benzer bir teklifte bulunduğu biliniyor. O dönemde Kanada’nın eski Başbakanı Justin Trudeau’ya, ülkesinin ABD’nin 51. eyaleti olarak ilhak edilmesi yolunu açmak için istifa etmesi çağrısında bulunmuş ve kendisine “Büyük Kanada Eyalet Valisi” unvanını yakıştırmıştı. Ayrıca Trump, Aralık 2025’te de ABD’nin ulusal güvenlik stratejisi doğrultusunda Grönland adasını satın alma niyetini açıkça ifade etmişti.