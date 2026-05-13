ABD, Irak petrolü taşıyan yunan gemisini durdurdu: Vietnam’dan acil çağrı

İran'a deniz ablukası uygulayan ABD güçlerinin, yaklaşık iki milyon varil Irak petrolü taşıyan ve Vietnam'a gitmekte olan bir Yunan gemisini "belirsiz" bir nedenle engellediği ve Vietnam Hükümetinin, petrol sevkiyatının geçişine izin verilmesi için ABD'ye talepte bulunduğu bildirildi.

Bunun üzerine Vietnam devlet petrol şirketi, "Agios Fanourios 1" adlı devasa petrol tankerinin Körfez dışındaki deniz ablukasından geçmesine izin verilmesini talep ederken, bu sevkiyatın Nghi Son Rafinerisi ve ülke ekonomisi için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Atina merkezli "Eastern Mediterranean Maritime" şirketi tarafından işletilen gemi, pazartesi günü ABD ablukasının başladığı noktaya yakın bir yerde aniden rotasını değiştirdi. 1,99 milyon varil Basra ham petrolü taşıyan gemi, Hürmüz Boğazı'nı geçtikten sonra geri dönüş yaptı.

PetroVietnam Oil, ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına gemideki yükün kendilerine ait olduğunu ve Irak'tan yüklendiğini bildirdi.

Bloomberg’in ulaştığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Bu sevkiyat, Nghi Son Rafinerisi, Vietnam Cumhuriyeti ve Vietnam halkı için yüksek öneme sahiptir. Herhangi bir gecikme, rafinerinin faaliyetlerinin durması riskini doğuracaktır."

Engellemenin nedeni henüz netlik kazanmadı; zira ABD yaptırımları ve ablukası İran bağlantılı petrol sevkiyatlarını hedef alıyor, Irak'tan gelen yükleri kapsamıyor. Gemi takip verileri ve ilgili kaynaklar, petrolün Irak'tan yüklendiğini teyit ediyor.