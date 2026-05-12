Çin ve Pakistan: ABD ile İran arasındaki ateşkes sürdürülmeli

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, yaptıkları görüşmede ABD ile İran arasında devam eden ateşkesin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, İshak Dar ile Wang Yi'nin bölgedeki son gelişmeleri ve İslamabad’ın ABD-İran arasındaki çatışmayı sona erdirmeye yönelik arabuluculuk çabalarını ele aldığı belirtildi.

Açıklamaya göre taraflar, ateşkesin kalıcı şekilde devam etmesi ve Hürmüz Boğazı’ndan geçişlerin normal şekilde sağlanmasının önemini teyit etti.

Açıklamada ayrıca, bu hafta içinde Pekin’de ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında görüşmeler yapılmasının beklendiği belirtildi.