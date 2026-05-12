Safwan Gergeri: Iraklı milletvekillerinin Suudi Arabistan'u ziyaret etmesine izin verilmeyecek

Irak Parlamentosu Genel Sekreteri Safwan Gergeri, milletvekillerinin yeni kabine oylaması yapılana kadar Suudi Arabistan'a Hac ibadetini yerine getirmek için seyahat etmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Gergeri, bugün (12 Mayıs 2026 Salı), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, parlamentonun yeni kabine için oylama yapıp yapmayacağının henüz belirsiz olduğunu ifade etti.

Milletvekili Hasan Mesudi da, "Parlamentonun perşembe günü yeni kabine için oylama yapmak üzere toplanma olasılığı var." dedi.

Irak'tan onlarca milletvekili Hac ibadetini yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Irak Parlamentosunun iç tüzüğüne göre her toplantının gündemi 48 saat önceden açıklanmalı ve milletvekillerine bildirilmelidir.