Trump: Çin ziyaretim olumlu geçecek

ABD Başkanı Donadl Trump, İran'ın askeri gücünün "tamamen yok edildiğini" ve geriye kalan tek seçeneğin bir anlaşma olduğunu söyledi.

Trump, bugün (12 Mayıs 2026 Salı) Washington'da düzenlediği basın toplantısında, Kurdistan24 Washington Büro Şefi Rahim Reşidi’nin sorusu üzerine, "Çin ziyaretim olumlu olacak ve çok iyi bir görüşme yapacağız." dedi.

Ülkesinin Çin ile "harika" bir ilişkisi olduğunu söyleyen Donald Trump, "İki dünya gücüyüz. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile uzun bir görüşme yapacağım, ikimizin de bu görüşmeyi dört gözle beklediğini söyleyebilirim. Ancak İran meselesinde onun yardımına ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum." sözlerini sarf etti.

İran'ın askeri gücünün "tamamen yok edildiğini" ve geriye kalan tek seçeneğin bir anlaşma olduğunu belirten Trump, "Ya bir anlaşma yapacağız ya da onlar yok edilecek, her halükarda. Kazanan biz olacağız." ifadelerini kullandı.

"İran’ın nükleer silaha sahip olması mümkün değil." diyen ABD Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü:

ABD Başkanı, Rusya ziyaretiyle ilgili, "Gerekirse Rusya'yı ziyaret edeceğim." açıklamasında bulundu.